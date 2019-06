Deutsche Bank plant offenbar milliardenschwere Bad Bank

Die Deutsche Bank plant einem Medienbericht zufolge im Zuge einer Umstrukturierung eine milliardenschwere Bad Bank. In diese Auffangbank dürften Anlagen im Volumen von bis zu 50 Milliarden Euro aufgenommen werden, berichtet die "Financial Times" am Sonntagabend unter Berufung auf mit dem Vorhaben vertraute Personen. Dabei solle es sich vor allem um langlaufende Derivate handeln.

SN/APA (AFP)/DANIEL ROLAND Sewing soll den Plan demnächst präsentieren