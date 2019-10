Deutsche Bank will rund 9000 Jobs in Deutschland streichen

Die Deutsche Bank will einem Agenturbericht zufolge bei ihrem geplanten Stellenabbau im großen Stil in Deutschland Jobs streichen. Von den 18.000 Stellen, die die Bank weltweit abbauen will, solle rund die Hälfte auf Deutschland entfallen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

SN/APA (dpa)/Arne Dedert Dunkle Wolken über den Mitarbeitern der Bank