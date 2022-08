Deutsche Gasumlage beträgt bis zu 3 Cent pro kWh - Kreise

Die deutsche Gasumlage für alle Verbraucher wird Insidern zufolge zwischen 2 und 3 Cent pro Kilowattstunde (kWh) liegen. Diese Höhe werde das Gemeinschaftsunternehmen der Gasnetz-Betreiber-Tochter Trading Hub Europe (THE) am Montag verkünden, hieß es in Branchen- und Regierungskreisen. Für einen vierköpfigen Durchschnittshaushalt ergibt sich damit eine Zusatzbelastung von bis zu 600 Euro im Jahr ohne Mehrwertsteuer.

SN/APA/dpa/Bernd Weißbrod Für die deutschen Verbraucher wird die Energie nochmal teurer