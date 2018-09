Deutsche Gewerkschaft ruft Ryanair-Piloten zum Streik auf

Die deutsche Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat die in Deutschland beschäftigten Piloten der irischen Billigfluglinie Ryanair für Freitag zum Streik aufgerufen. Die Arbeitsniederlegung solle am Freitag um 03.01 Uhr beginnen und 24 Stunden dauern, teilte die Gewerkschaft am Mittwochabend in Frankfurt mit. Betroffen seien "alle Verbindungen, die in dieser Zeit aus Deutschland abfliegen sollen".

SN/apa/dpa Am Freitag könnten viele Ryanair-Maschinen am Boden bleiben.