Deutsche Händler wollen Steuervorteile weitergeben

Beim Einkauf von Lebensmitteln in Deutschland sollen Kunden niedrigere Kosten durch die dortige geplante Senkung der Mehrwertsteuer haben. Lebensmittelketten und Diskonter kündigten an, die steuerlichen Vorteile an die Verbraucher weiterzugeben. "In der aktuellen Situation kommt es mehr denn je darauf an, die Verbraucher zu entlasten und das Konsumklima in Deutschland zu stärken", so Edeka.

Auswirkungen werden vor allem im deutschen Budget zu spüren sein