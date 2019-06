Deutsche Lebenshaltungskosten niedriger als in Österreich

Das Leben in Deutschland ist etwas teurer als im EU-Durchschnitt, aber deutlich günstiger als in den meisten Nachbarstaaten. Auch in Österreich ist das Leben deutlich teurer als in Deutschland, teilte das deutsche Statistische Bundesamt mit. Das Preisniveau der privaten Konsumausgaben lag demnach in Deutschland 2018 um 4,3 Prozent über dem Schnitt der 28 EU-Länder, in Österreich um 9,6 Prozent.

SN/APA (dpa)/Julian Stratenschulte Ein Warenkorb wie dieser kostet im EU-Schnitt weniger als hierzulande