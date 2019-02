Deutsche Pkw-Maut: EuGH-Anwalt lehnt Österreich-Klage ab

Österreich hat mit seiner Klage gegen die deutsche Pkw-Maut am Mittwoch beim EuGH eine Niederlage erlitten. Der EuGH-Generalanwalt schlug vor, die Klage Österreichs abzuweisen. Ein Urteil, das üblicherweise in 80 Prozent dem Schlussantrag des Generalanwalts folgt, wird frühestens in einigen Wochen erwartet.

SN/APA (dpa)/Kay Nietfeld Deutsche Autobahn (bei Berlin).