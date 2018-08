Deutsche Pkw-Maut kommt noch diese Legislaturperiode

Das deutsche Verkehrsministerium lässt den Starttermin für die Einführung der umstrittenen Pkw-Maut weiter offen - bis Jahresende soll aber feststehen, wer die Mauterhebung betreibt und kontrolliert. In den Vergabeverfahren sollen noch heuer die Zuschläge erteilt werden, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Montag in Berlin.

SN/APA (dpa)/Bernd Wüstneck Die Einführung der Pkw-Maut rückt näher