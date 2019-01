Deutsche Pkw-Maut soll im Oktober 2020 starten

Die Pkw-Maut auf deutschen Straßen soll im Oktober 2020 starten. Ein entsprechender Vertrag sei am 30. Dezember unterschrieben worden, sagte Deutschlands Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in einem am Dienstag auf Twitter verbreiteten Video. Die Maut ist international umstritten, vor allem Österreich sieht darin einen Verstoß gegen EU-Recht.

SN/APA (dpa)/Michael Kappeler Deutscher Verkehrsminister Andreas Scheuer