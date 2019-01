Deutsche-Post-Chef warnt vor Veränderungen auf Arbeitsmarkt

Arbeitnehmer müssen sich Deutsche-Post-Chef Frank Appel zufolge darauf einstellen, dass ihre Jobs in absehbarer Zeit von Maschinen übernommen werden könnten. "Ist man jung, gibt es unabhängig davon, welchen Beruf man sich aussucht, keine Garantie, dass er in 10 bis 15 Jahren noch existiert", sagte Appel am Samstag auf der Innovationskonferenz DLD in München.

SN/APA (dpa)/Lino Mirgeler Appel sieht viele Jobs durch Maschinen gefährdet