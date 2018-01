Deutsche Regierung stieß auf neue Abgas-Probleme bei Audi

Die deutsche Regierung hat einen Zeitungsbericht über neue Abgas-Probleme bei Audi bestätigt. Das deutsche Kraftfahrtbundesamt (KBA) habe bei der Prüfung von Audi-Dieselfahrzeugen unzulässige Abschalteinrichtungen für die Schadstoffreinigung festgestellt, sagte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums am Montag. Das KBA habe daraufhin einen verpflichtenden Rückruf betroffener Fahrzeuge veranlasst.

Bis Ende Februar müsse Audi darlegen, wie die Autos in einen rechtskonformen Zustand gebracht werden sollten, dabei gehe es um ein geeignetes Software-Update. Nach Freigabe durch das KBA müsse Audi die betroffenen Fahrzeuge dann in die Werkstätten zurückrufen.

Die "Bild am Sonntag" hatte am Wochenende von der Rückrufaktion für weltweit 127.000 Fahrzeuge der aktuellen Schadstoffnorm Euro 6 berichtet. Betroffen seien V-Sechszylinder-Motoren in verschiedenen Audi-Modellen. Der Autobauer hatte erklärt, die genannten Modelle seien Teil eines im Juli 2017 angekündigten Nachrüstprogramms für bis zu 850.000 Dieselfahrzeuge. Sobald die Software freigegeben sei, würden die betroffenen Kunden benachrichtigt. Die Audi-Konzernmutter VW hatte zuvor den massenhaften Gebrauch von illegalen Abschalteinrichtungen zugegeben, mit denen bei Motortests der Schadstoffausstoß manipuliert wurde.

(Apa/Ag.)