Deutsche Wirtschaft im Höhenflug: Staat mit Rekordüberschuss

Dauer-Wachstum und Rekordüberschuss: Deutschland hat seine Sonderstellung in Europa im vergangenen Jahr behauptet. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs 2017 mit 2,2 Prozent so stark wie seit 2011 nicht mehr und damit bereits das achte Jahr in Folge, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Berlin mitteilte.

SN/APA (dpa-Zentralbild)/Jens Wolf Die deutschen Kassen klingeln