Deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal leicht gewachsen

Die lange befürchtete Winterrezession in Deutschland ist der Bundesbank zufolge durch ein leichtes Wachstum in den ersten drei Monaten dieses Jahres ausgeblieben. "Die deutsche Wirtschaft schlug sich im ersten Quartal 2023 besser als noch vor einem Monat erwartet und erhöhte ihre Aktivität vermutlich wieder etwas", heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht.

Das deckt sich mit einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters unter 24 Banken-Volkswirten: Diese rechnen für Jänner bis März mit einem leichten Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 0,2 Prozent, nachdem es im vierten Quartal 2022 noch um 0,4 Prozent gesunken war. Bei zwei Minus-Quartalen in Folge sprechen Fachleute von einer "technischen Rezession". Das Statistische Bundesamt veröffentlicht am Freitag eine erste Schätzung zum Abschneiden im ersten Vierteljahr. Zwar belastete nach Einschätzung der Bundesbank die anhaltend hohe Inflation den privaten Verbrauch und die konsumnahen Dienstleister auch zu Jahresbeginn. "Die Industrie erholte sich jedoch stärker als angenommen", hieß es zugleich. "Die wieder niedrigeren Energiepreise stützten unmittelbar die energieintensive Produktion, die Lieferengpässe bei Vorprodukten lösten sich weiter auf, und die Nachfrage zog wieder merklich an." Auch in der Baubranche stieg die Produktion nach Prognose der Bundesbank kräftig, obwohl die Nachfrage nach Bauleistungen weiterhin erheblich durch die gestiegenen Baupreise und Finanzierungskosten gedämpft wurde. "Anders als in der Industrie dürften hier für das Plus vor allem temporäre Faktoren eine Rolle gespielt haben, insbesondere die für die Jahreszeit milde Witterung im Januar und Februar nach für die Bautätigkeit ungünstiger Witterung im Dezember", so die deutsche Notenbank. Sorgenkind bleibt der private Konsum, weil die Verbraucher mit Kaufkraftverlusten infolge der hartnäckig hohen Inflation zu kämpfen haben. "Der private Verbrauch und die konsumnahen Dienstleister litten im ersten Quartal unter der hohen Inflation und der daraus resultierenden Kaufzurückhaltung", betonte die Bundesbank. "Diese machte sich vor allem im Einzelhandel bemerkbar." Auch dem Gastgewerbe mache dies zu schaffen. Die Verbraucher hätten zudem im ersten Quartal erheblich weniger Autos gekauft. Dazu trug allerdings ein Sondereffekt bei: Ende 2022 hatte es Vorzieheffekte beim Pkw-Kauf gegeben, da die staatliche Förderung für Plug-in-Hybride auslief und für elektrische Fahrzeuge abgesenkt wurde. "Diese vorgezogenen Käufe fehlten dann Anfang 2023", so die Bundesbank. Keine Entwarnung gibt sie in Sachen Inflation. In den kommenden Monaten dürfte die Teuerungsrate zwar "etwas weiter sinken". Im März war sie auf 7,4 Prozent zurückgegangen, da sich vor allem Energie verbilligte. Die momentan außerordentlich hohe Teuerung bei Nahrungsmitteln und anderen Waren sowie bei Dienstleistungen sollte ebenfalls langsam nachlassen, erwartet die Bundesbank. "Allerdings muss sich hier eine Trendumkehr in der Dynamik erst noch zeigen", betonte sie. "Insgesamt dürfte der zugrunde liegende Preisdruck in den nächsten Monaten hoch bleiben."