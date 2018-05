Deutsche Wirtschaft verliert an Tempo - Außenhandel bremst

Der schwächelnde Außenhandel hat die exportorientierte deutsche Wirtschaft zum Jahresbeginn gebremst. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im ersten Quartal 2018 mit 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal nur noch halb so stark wie Ende 2017, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mitteilte.

SN/APA (Archiv/dpa)/Boris Roessler Getragen wird die Konjunktur u.a. von einem derzeitigen Bauboom