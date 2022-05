Deutscher Arbeitsmarkt trotz Kriegs auf Erholungskurs

Trotz der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs ist der deutsche Arbeitsmarkt im Frühjahrsaufschwung. Nach Angaben der deutschen Bundesagentur für Arbeit (BA) ging die Arbeitslosenzahl im April um 53.000 auf 2,309 Millionen zurück. Das waren 462.000 weniger als vor einem Jahr, wie die BA am Dienstag weiter mitteilte. Die Erwerbslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 5,0 Prozent.

"Mit der Frühjahrsbelebung und den Lockerungen der Coronamaßnahmen setzt sich die Erholung am Arbeitsmarkt fort", erläuterte BA-Chef Detlef Scheele. Allerdings werde die Entwicklung durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine gebremst. Er warnte ausdrücklich vor den Folgen eines Gasembargos, das mit einem erheblichen Anstieg der Erwerbslosigkeit einherginge.

Unter Herausrechnung jahreszeitlicher Schwankungen verringerte sich die Erwerbslosenzahl im April laut BA um 13.000. Experten hatten mit einem Rückgang um 15.000 gerechnet. Im Vergleich zum Niveau vor der Coronapandemie liegt die Arbeitslosigkeit in saisonbereinigter Rechnung laut BA noch um 16.000 oder ein Prozent über dem Vorkrisenmonat vom März 2020.

Scheele sieht den Arbeitsmarkt auch weiter auf Erholungskurs. Voraussetzung sei, dass der Ukraine-Krieg nicht weiter eskaliere und die heimische Wirtschaft nicht "noch umfassender" durch Preissteigerungen, Lieferschwierigkeiten oder womöglich einen Gaslieferstopp beeinträchtigt werde. Da die chemische Industrie von einem Gasembargo massiv betroffen wäre, würden Grundstoffe für eine Vielzahl anderer Branchen fehlen, was eine Kettenreaktion auslösen könne. Deren Folgen am Arbeitsmarkt seien mit Kurzarbeit alleine nicht aufzufangen: "Bei der Frage des Gasembargos würde ich sagen: Ich würde es lieber nicht ausprobieren wollen. Denn wenn es dann da ist, kann man es nicht mehr zurückholen", warnte Scheele.

Die Unsicherheit mit Blick auf den Krieg und eine möglichen Verschärfung westlicher Sanktionen gegen Russland lastet bereits auf der Konsumstimmung und dem Geschäftsklima. Am Bau ist es sogar auf den niedrigsten Stand seit Mai 2010 abgestürzt.

Am Jobmarkt zeichnet sich indes keine Eintrübung ab: Die Arbeitsagenturen gehen davon aus, dass sich der Erholungskurs sowohl mit Blick auf die Arbeitslosigkeit als auch hinsichtlich der Beschäftigung fortsetzt. "Aufgrund der Coronakrise und des Kriegs in der Ukraine ist der Ausblick auf die nächsten Monate aber mit deutlich größerer Unsicherheit verbunden als in der Vergangenheit", räumte die BA ein.

Das in der Coronapandemie in der Vergangenheit häufig genutzte Kriseninstrument der Kurzarbeit ist nicht mehr so gebräuchlich. Nach aktuellen Daten zu geprüften Anzeigen wurde vom 1. bis einschließlich 27. April für 120.000 Personen konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt. Aktuelle Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme des Instruments stehen der BA bis Februar zur Verfügung. Nach vorläufigen hochgerechneten Daten wurde Kurzarbeitergeld in jenem Monat für 723.000 Arbeitnehmer gezahlt. "Damit war sowohl die Inanspruchnahme von konjunktureller Kurzarbeit als auch die Zahl der Personen, für die Kurzarbeit angezeigt wurde, zuletzt rückläufig", heißt es in dem BA-Monatsbericht.

Laut dem deutschen Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) belasten Lieferengpässe, Preissteigerungen und der russische Krieg gegen die Ukraine die wirtschaftliche Entwicklung. Die Kurzarbeit werde nun auch eingesetzt, um die Kriegsfolgen und die unterbrochenen Lieferketten "ein Stück weit" aufzufangen.

Laut KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib wird die Entwicklung von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit auch davon abhängen, wie sich das Corona-Infektionsgeschehen entwickelt. Ein weiterer Faktor sei, wie viele Flüchtlinge heuer aus der Ukraine nach Deutschland kämen und bei den Jobcentern registriert würden.

Derzeit steht der Arbeitsmarkt Scheele zufolge mit Blick auf die Einwanderung aus der Ukraine vor keinen unlösbaren Problemen: Es gehe letztlich nur um bis zu 270.000 Menschen im erwerbsfähigen Alter: "Das sind keine Zahlen, die der deutsche Arbeitsmarkt nicht verkraften kann. Kein Flüchtling, der jetzt gekommen ist, nimmt irgendjemandem einen Arbeitsplatz weg".