Deutscher Bundestag beschloss Kohleausstieg bis 2038

Der Bundestag hat am Freitag in Deutschland den Kohleausstieg bis spätestens 2038 beschlossen. Das Gesetz sieht eine schrittweise Beendigung der klimaschädlichen Kohleverstromung vor. 314 Abgeordnete stimmten für das Gesetz, 237 votierten dagegen. Kohle hat in Deutschland traditionell einen hohen Anteil an der Stromversorgung.

SN/APA (dpa)/Bernd von Jutrczenka Kohle soll erneuerbarer Energiegewinnung weichen