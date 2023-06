Deutscher Spitzenökonom: "Wir müssen mehr arbeiten"

Die Viertagewoche sei die falsche Antwort auf den Arbeitskräftemangel, sagt der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüther.

Rufen nach einer Verkürzung der Arbeitszeit hält Ökonom Michael Hüther entgegen, dies sei in Zeiten des Mangels an Arbeitskräften das falsche Rezept.

Alterung und Strukturwandel sorgen für Preisdruck. Bei gleichzeitig schwachem Wachstum steht die deutsche Wirtschaft vor fünf Jahren Stagflation, erklärt Michael Hüther.

Deutschland befindet sich in der Rezession, das Handelsblatt Research Institute erwartet eine lange Wachstumsschwäche. Wie schlecht steht es um Europas Konjunkturlokomotive? Michael Hüther: Man muss die kurzfristigen Bewegungen der Konjunktur und das langfristige Wachstum auseinanderhalten. Um die Wertschöpfung ist es nicht so schlecht bestellt. Ähnlich wie in der Pandemie gab es relativ viele staatliche Gütersubventionen, etwa über ...