Deutscher Steinkohleabbau nach 200 Jahren beendet

In Deutschland wird keine Steinkohle mehr gefördert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erhielt am Freitag auf der Schachtanlage Prosper-Haniel in Bottrop (Nordrhein-Westfalen) das letzte abgebaute Steinkohlestück.

SN/APA (dpa)/Federico Gambarini Steinmeier mit der letzten Steinkohle, die in Deutschland gefördert wurde