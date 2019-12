Deutschland auf der Suche nach Fachkräften

Politik, Wirtschaft und Gewerkschaft beraten eine Strategie, wie Deutschland seinen Mangel an qualifizierten Fachkräften am besten beheben kann.

"Make it in Germany." Mit diesem Slogan wirbt Deutschland um ausländische Fachkräfte. Auf einem Internetportal gibt es eine Jobbörse und Infos zu Sprachkursen. Es wird auf die gute Qualität von Bildungs- und Gesundheitssystem verwiesen, auf die politische Stabilität - und auf im internationalen Vergleich kurze Arbeitszeiten mit vielen Urlaubs- und Feiertagen.

Die Werbung ist nötig: Denn die Bundesregierung sieht Deutschland in den kommenden Jahren zunehmend auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen. Die sollen vor allem aus Ländern außerhalb der Europäischen Union kommen.

Wie das erreicht werden soll, wird am Montag bei einem Treffen der deutschen Bundesregierung unter Führung von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Vertretern der Gewerkschaften, der Wirtschaft sowie der der Länder besprochen. Im Zentrum der Beratungen steht das am 1. März 2020 in Kraft tretende Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Unter anderem soll besprochen werden, ob geeignete Zuwanderer deutsch sprechen müssen.

Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier möchte beim neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz Fehler aus früheren Jahrzehnten vermeiden. "Integration ist leichter, wenn die Betroffenen schon Deutsch sprechen, bevor sie kommen, Integration ist leichter, wenn sie beruflich qualifiziert sind", sagte der CDU-Minister am Montag im ZDF-"Morgenmagazin" mit Blick auf Einwanderer aus Nicht-EU-Ländern.

"Wir wollen erreichen, dass wir den Menschen klar und deutlich sagen, ihr habt eine tolle Chance in Deutschland, aber ihr müsst auch bestimmte Leistungen bringen."

In den nächsten Jahren gingen viel mehr Menschen in den Ruhestand, als neu ins Berufsleben kommen. "Deshalb müssen wir, wenn wir den Wohlstand erhalten wollen, dafür sorgen, dass jeder qualifizierte Arbeitsplatz in Deutschland besetzt werden kann", sagte Altmaier.

Der Digitalverband Bitkom hatte beispielsweise gefordert, dass für IT-Spezialisten in der Regel kein Sprachnachweis erforderlich sein sollte.

Altmaier sagte dazu: "Das sind die praktischen Fragen, die wir dabei sind zu klären." Es sei etwas anderes, wenn der Einwanderer in ein Büro komme, wo sowieso nur Englisch gesprochen wird, als wenn jemand als Pflegekraft im Krankenhaus arbeiten soll. "Ich glaube das kann man in der Praxis klären, da sollte man keine abstrakten Regelungen erlassen", so der Minister.

Der Plan der Politik

Die Strategie der Bundesregierung basiert auf drei Säulen. Erstens soll das Fachkräftepotenzial im Inland besser genutzt werden. So sollen Arbeitslose qualifiziert werden, damit sie einen Job finden. Zweitens soll es weiter Zuwanderung aus EU-Staaten gehen. Die Regierung geht aber davon aus, dass die Zuwanderung aus der EU abnimmt - weil diese Länder ihre Fachkräfte selbst brauchen und ebenfalls vom demografischen Wandel betroffen sind, also der Alterung der Bevölkerung.

Deshalb soll nun die "dritte Säule" gestärkt werden: die Einwanderung von Fachkräften aus sogenannten Drittstaaten, also aus Ländern außerhalb der EU. Intern geht man in der Bundesregierung davon aus, dass in den kommenden Jahren Zehntausende Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten gebraucht werden.

Wo gibt es Engpässe?

Die größten Mangel bestehen laut Fachkräftestrategie derzeit bei Berufen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik - daneben sind der Bau, der Hotel- und Gaststättenbereich sowie Gesundheitsberufe betroffen. Konkret gehe es etwa um Elektrotechniker, Metallbauer, Mechatroniker, Köche, Alten- und Krankenpfleger, Informatiker sowie Softwareentwickler.

Für die Wirtschaft bleibt der Fachkräftemangel trotz einer schwächeren Konjunktur das größte Geschäftsrisiko, wie aus einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags hervorgeht. Für Unternehmen wirkt das wie ein Bremsklotz: Sie können Aufträge nicht annehmen, weil sie nicht genügend qualifizierte Leute haben.

Woher will man Fachkräfte ins Land holen?

Länder, in denen Fachkräfte angeworben werden sollen, sind laut Strategie zunächst unter anderem Brasilien, Indien, Vietnam und Mexiko. Entscheidend ist, dass Länder Interesse an einer Zusammenarbeit mit Deutschland haben - also überhaupt zulassen, dass Fachkräfte angeworben werden sollen. Ist das der Fall, soll die Beratung von Interessierten im Ausland verbessert werden. Eine wichtige Rolle dabei spielen die Auslandshandelskammern. Besonders wichtig: Angebote bereits im Ausland, um Deutsch zu lernen.

"Das Anwerben von Arbeitskräften aus Drittstaaten ist harte Arbeit", sagte Daniel Terzenbach, Mitglied im dreiköpfigen Vorstand der Bundesagentur für Arbeit. Es gehe um die Anerkennung der Berufsausbildung und Behördengänge. Die Bundesagentur versuche, "einen fairen und transparenten Mobilitätsprozess" zu organisieren. Keinesfalls sollen die Menschen im Ausland oder in Deutschland an die falschen Leute geraten und abgezockt werden.

Die Bundesagentur sucht seit Jahren mit Partnern gezielt nach Arbeitskräften im Ausland für den deutschen Markt - etwa auf den Philippinen, in Tunesien oder auch in Bosnien-Herzegowina. Nach Angaben der Bundesagentur kamen im vergangenen Jahr 60.000 Menschen aus Nicht-EU-Ländern aus beruflichen Gründen nach Deutschland.

Für Nicht-Akademiker blieb die Tür aber meist zu - obwohl allein in der Pflege in Deutschland derzeit 40.000 Kräfte fehlen. Akademiker haben es leichter: Die EU bietet über die sogenannte Blue Card schon seit 2012 ausländischen Hochschulabsolventen ein dauerhaftes Arbeits- und Bleiberecht an. Sie brauchen einen Abschluss. Zusätzlich müssen sie ein Einkommen von mindestens 53.000 Euro nachweisen.

Wo liegen die Hürden?

Auch die begehrteste Fachkraft kommt nicht weit ohne Visum. Die deutschen Auslandsvertretungen, die die Dokumente ausstellen, erweisen sich aber bisher als Flaschenhals auf dem Weg nach Deutschland. Angesichts der stark gestiegenen Nachfrage habe man an betroffenen Standorten bereits aufgestockt, sowohl personell als auch räumlich, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. "Dadurch konnten wir die Wartezeiten für qualifizierte Fachkräfte an vielen Vertretungen drastisch reduzieren", wird dort versichert.

Die Bundesregierung investiert nun in Personal: Im Haushalt für das kommende Jahr sind 109 zusätzliche Stellen unter anderem für die Visabearbeitung vorgesehen. Außerdem sollen Visaverfahren digitalisiert werden. Eine eigene Behörde mit mindestens 200 Mitarbeitern, das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten, soll sich von Anfang 2021 an unter anderem um die Visabearbeitung kümmern.

Wie integriert man die Einwanderer?

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, warnte davor, alte Fehler zu machen. "Es war falsch, die sogenannten Gastarbeiter der 1950er- und 1960er-Jahre nicht systematisch zu integrieren", sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ausländische Fachkräfte müssten in allen Lebensbereichen integriert werden. "Was dem türkischen Bergmann der ersten Gastarbeitergeneration gefehlt hat, muss die philippinische Pflegerin von heute bekommen.

Was macht Österreich?

In Österreich benötigen Zuwanderer aus Drittstaaten, wenn sie länger als sechs Monate im Land bleiben möchten, einen Aufenthaltstitel, für kürzere Zeiträume muss ein Visum beantragt werden.

Die nach bestimmten Kriterien gesteuerte Zuwanderung is über die Rot-Weiß-Rot-Karte geregelt. Sie steht grundsätzlich einem eingeschränkten Personenkreis zu. Die dafür in Frage kommenden Gruppen sind. Besonders hochqualifizierte Personen, Fachkräfte in Mangelberufen (die entsprechende Liste erstellt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Absprache mit dem Wirtschaftsministerium), sonstige Schlüsselkräfte (wenn das AMS keine gleich qualifizierten Personen vermitteln kann), Absolventen einer österreichischen Hochschule, selbstständige Schlüsselkräfte sowie Start-up-Gründer.

Von Seiten der Wirtschaft wird allerdings stets beklagt, dass die Regelungen für Schlüsselkräfte und hoch qualifizierte Arbeitskräfte zu bürokratisch seien und die Genehmigungen zu lange dauerten. Daher würden diese Personen oft in anderen Länder ihr berufliches Glück suchen.

Quelle: SN, Apa/Dpa