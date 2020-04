Deutschland erwartet schwerste Rezession der Nachkriegszeit

Die deutsche Regierung rechnet heuer wegen der Coronavirus-Pandemie mit der schwersten Rezession der Nachkriegszeit. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte preisbereinigt um 6,3 Prozent einbrechen, hieß es in der Frühjahresprognose, die das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Berlin veröffentlichte. "Wir stehen vor großen Herausforderungen", sagte der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier.

SN/APA (AFP/dpa)/John Macdougall Peter Atlmaier schwört Bevölkerung auf schwere Zeiten ein