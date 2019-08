Deutschland, Frankreich und Italien größte EU-Eishersteller

Deutschland ist EU-weit der größte Produzent von Speiseeis. 2018 wurden in Deutschland insgesamt rund 494 Millionen Liter oder 15,5 Prozent der Gesamtproduktion in der Europäischen Union hergestellt, teilte Eurostat am Montag mit. Danach folgen Frankreich mit 451 Mio. Litern Eiscreme oder 14,1 Prozent und Italien mit 435 Mio. Litern bzw. 13,7 Prozent, so die Statistikbehörde.

