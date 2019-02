Deutschland laut Studie größter Gewinner des Euro

Deutschland ist einer Studie des Centrums für Europäische Politik (CEP) zufolge der größte Gewinner der Euro-Einführung. Von 1999 bis 2017 habe Deutschland von der Gemeinschaftswährung am meisten profitiert, nämlich fast 1,9 Billionen Euro, heißt es in der am Montag veröffentlichten Studie. Die größten Wohlstandseinbußen verzeichneten demnach Italien und Frankreich.

SN/APA (dpa)/Julian Stratenschulte Die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf wurde untersucht