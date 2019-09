Deutschland tritt Allianz der Kohleausstiegsländer bei

Nach den Beschlüssen des Klimakabinetts tritt Deutschland laut seiner Umweltministerin Svenja Schulze am Sonntag der internationalen Allianz für den Kohleausstieg bei. Sie werde den Beitritt am Rande des Klimagipfels in New York erklären, sagte Schulze deutschen Zeitungen. Greenpeace mahnte mehr Tempo beim Kohleausstieg ein, damit Deutschland einen "würdigen Platz" in der Allianz einnehmen könne.

SN/APA (dpa)/Peter Endig Vielfach geäußerter Wunsch scheint bald erfüllt zu werden