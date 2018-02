Deutschland und Frankreich setzen Bitcoin auf G-20-Agenda

Deutschland und Frankreich pochen auf ein Ende der unregulierten Zeiten für Internet-Währungen wie Bitcoin. In einem Brief an die argentinische G-20-Präsidentschaft fordern beide Staaten, das Thema Risiken und Chancen von Cyber-Geld sowie der dahinterstehenden Technologien auf die Agenda des Finanzministertreffens der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer im März in Buenos Aires zu setzen.

SN/APA (AFP)/JACK GUEZ Kryptowährungen gelangen auf die Agenda der Mächtigen