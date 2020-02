Die britische Wirtschaft stagniert - Brexit bremst Bürger

Die Brexit-Unsicherheit hat die britische Wirtschaft Ende 2019 ausgebremst. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte zwischen Oktober und Dezember zum Vorquartal, wie das nationale Statistikamt ONS am Dienstag mitteilte. Zum Vorjahresquartal ging es um 1,1 Prozent bergauf und damit so langsam wie seit Anfang 2018 nicht mehr. Der private Konsum blieb so schwach wie seit vier Jahren nicht mehr.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS Seit Februar ist Großbritannien nicht mehr in der EU.