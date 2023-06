Die EU fällt im Wettlauf um Batterien zurück

China und die USA sind auf der Überholspur. Sie haben die Rohstoffe und fördern den Sektor massiv. Das bringt Europa gehörig unter Druck.

Ab 2035 sollen so gut wie alle Pkw in der EU elektrisch fahren. Aber in der Batterieproduktion hinkt Europa hinterher.

. Ab 2035 dürfen in der Europäischen Union keine neuen Pkw und Kleinlaster mehr zugelassen werden, die mit Benzin oder Diesel fahren. Das ist Beschlusslage. Und bedingt - bis auf wenige Ausnahmen - den Umstieg auf Elektromobilität im Individualverkehr. Europa bleiben also nicht mehr ganz zwölf Jahre, um die Produktion der nötigen Batterien massiv hochzufahren. Gelingt das nicht, dann gibt es laut einem neuen Bericht des Europäischen Rechnungshofs zwei Alternativen: Entweder Europa verfehlt seine Klimaziele oder es muss E-Autos und/oder Batterien aus Drittstaaten importieren.

An sich stellen die Prüfer dem Aufbau der Batterieproduktion in Europa ein gutes Zeugnis aus. Sie habe das Potenzial, von 44 Gigawattstunden (GWh) im Jahr 2020 auf 1200 GWH im Jahr 2030 zu wachsen, stellte der Rechnungshof mit Sitz in Luxemburg fest. Dann folgt ein großes Aber: "Die europäische Batterieindustrie hinkt ihren Mitbewerbern hinterher", sagt Annemie Turtelboom vom EU-Rechnungshof am Montag bei der Vorstellung des Berichts. Vor allem China und die USA seien auf der Überholspur. Auf China entfallen bereits jetzt 76 Prozent der weltweiten Produktionskapazitäten.

Drei Faktoren machen Europa zum Nachzügler. Erstens fördern die USA im Gegensatz zu Europa direkt und in großem Ausmaß die Batterieproduktion, die Rohstoffgewinnung sowie den Bau von E-Autos. Das könne dazu führen, dass Hersteller aus Europa in die USA abwandern, warnen die RH-Prüfer.

Zweitens hat Europa nicht genügend eigene Rohstoffe zum Bau von Batterien. Zwar lagern noch Vorkommen in Europas Erde, etwa Lithium in Portugal. Doch vergingen zwischen der Entdeckung und dem Abbau in der Regel 12 bis 16 Jahre, erklären die Prüfer. Also muss Europa einführen, was es für den Bau von Batterien braucht. Wobei einige Länder Monopolstellung haben. 87 Prozent aller Rohlithium-Importe kommen aus Australien, 80 Prozent des eingeführten Mangans aus Südafrika und Gabun, Rohkobalt bezieht die Europäische Union zu 68 Prozent aus der Demokratischen Republik Kongo und natürliches Rohgraphit zu 40 Prozent aus China. "Die EU darf im Batteriebereich nicht in Abhängigkeit geraten, wie es beim Erdgas der Fall gewesen ist", warnt RH-Mitglied Annemie Turtelboom. Denn das führe dazu, dass Europa weder die Lieferkette noch die Preisgestaltung kontrollieren könne.

Womit wir beim dritten Faktor wären, der Europas E-Mobilitätspläne gefährden könnte, nämlich dem Preis. Je höher die Nachfrage nach den Rohstoffen ist, desto teurer werden sie. In den letzten beiden Jahren ist der Preis für Lithium laut Rechnungshof um 870 Prozent gestiegen. Kann die Lage entschärft werden, wenn alte Batterien recycelt werden?, so lautet eine Frage. Dies sei für die Zukunft möglich, antwortet Prüferin Turtelboom. Im Moment aber führen auf Europas Straßen noch zu wenige E-Autos, um auf eine ausreichende Recyclingquote zu kommen.

Die EU-Kommission hat im März ein Gesetzespaket vorgestellt, mit dem sie die Versorgung Europas mit kritischen Rohstoffen ankurbeln will. Das hat auch der EU-Rechnungshof positiv angemerkt. Allerdings übt er auch Kritik an der Brüsseler Behörde. Es fehle an klaren Zielen für die Batterieproduktion, an deren Erreichung sich der Fortschritt messen lasse. Außerdem müssten die nationalen und die EU-Förderungen für den Sektor besser koordiniert werden.