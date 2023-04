Die EU ordnet den Markt für Arzneien neu

Gleicher Zugang zu neuen Medikamenten für alle Menschen in Europa. Der Grundsatz berührt heikle Bereiche - unter anderem den Marktschutz.

Die EU-Kommission hat eines ihrer umstrittensten Vorhaben vorgestellt: die Neuordnung des Arzneimittelmarkts in Europa. Mit den Arbeiten dazu wurde bereits vor drei Jahren begonnen. Das Lobbying der Pharmaindustrie und einzelner Mitgliedsländer im Vorfeld war groß. Die für März geplante Präsentation wurde verschoben. Doch am Mittwoch war es so weit. "Es ist ein historischer Tag", verkündete Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Das erste Mal nach 20 Jahren soll der Rechtsrahmen für die Versorgung mit Arzneimitteln überarbeitet werden.

Die Ziele sind unstrittig: ...