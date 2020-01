In Krisen kaufen viele Investoren Gold. Aber braucht es überhaupt die Krise, um Geld in Gold anzulegen?

Alte Verhaltensmuster bewähren sich auch im neuen Jahr. So halten Anleger weiter an dem bewährten Vorgehen fest, ihr Vermögen in wirtschaftlich oder politisch brisanten Zeiten auf Gold zu konzentrieren. Das Edelmetall gilt seit jeher als Krisenwährung, die ihren Wert behält ...