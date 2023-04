Die Länder in Osteuropa erholen sich vom Ukraine-Schock

Region wird heuer laut der jüngsten Konjunkturprognose doppelt so stark wachsen wie die Eurozone. Die Wirtschaft in der Ukraine zeigt sich erstaunlich widerstandsfähig.

Die Volkswirtschaften in den Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas werden mit Ausnahme von Ungarn heuer wachsen, Russlands Wirtschaft wird stagnieren, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Ukraine soll nach dem Absturz um 30 Prozent 2022 heuer um 1,6 Prozent steigen. Laut der Konjunkturprognose des WIIW (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche) dürfte sich die wirtschaftliche Tätigkeit in der Region gegenüber dem Vorjahr heuer zwar abschwächen, der durch den russischen Angriff auf die Ukraine ausgelöste Schock ist in den meisten Ländern aber bereits überwunden.

Die schlimmsten Befürchtungen seien nicht eingetreten, sagte Olga Pindyuk, Ökonomin am WIIW, am Mittwoch. "Trotz der hartnäckig hohen Inflation, die die Haushalte und Unternehmen belastet, hellt sich die Stimmung in der Region langsam auf." Dabei profitierten die Länder auch von der langsamen Erholung in der Eurozone, allem voran von Deutschland. Im Durchschnitt erwartet das WIIW für die elf EU-Mitgliedsstaaten der Region ein Wirtschaftswachstum von 1,2 Prozent, sie wachsen damit doppelt so schnell wie die Eurozone mit 0,5 Prozent. Die besten Aussichten gibt es für die südosteuropäischen EU-Mitgliedsländer Rumänien, Kroatien, Bulgarien und Slowenien, die alle stärker als der Durchschnitt der Ländergruppe wachsen, Ungarn steht mit einem BIP-Minus von 0,5 Prozent eine Rezession bevor.

Womit die Region noch länger zu kämpfen haben wird, sind die stark gestiegenen Preise, viele Länder weisen hohe einstellige oder zweistellige Inflationsraten auf, in Ungarn sind es 18,5 Prozent, in der Ukraine 17 Prozent. Negativer Ausreißer bleibt die Türkei, wo die Inflationsrate nach 72,3 Prozent im Vorjahr auf 47,7 Prozent sinken soll. Relativ robust zeigen sich die Arbeitsmärkte, in den EU-Mitgliedsstaaten liegt die Arbeitslosenquote im Durchschnitt bei 4,4 Prozent. In den Westbalkan-Ländern mit Ausnahme von Serbien sind die Raten durchgängig zweistellig. In der Ukraine wird heuer jeder fünfte Erwerbsfähige arbeitslos sein.

Dennoch konstatiert das WIIW dem vom Krieg erschütterten Land erstaunlich hohe Resilienz, und das, obwohl 15 Prozent der Bevölkerung geflohen sind und Teile der Infrastruktur zerstört sind. Ob das BIP der Ukraine wie prognostiziert heuer um 1,6 Prozent wachsen wird, hänge freilich vom weiteren Verlauf des Krieges ab. Anlass für vorsichtigen Optimismus geben laut Pindyuk die bessere Energieversorgung, die internationalen Finanzhilfen sowie der Getreidedeal - Russland hat dieser Tage aber gedroht, das Abkommen nicht zu verlängern. Das Defizit von 27 Prozent des BIP werde weiterhin zum größten Teil vom Westen finanziert.

Russlands Wirtschaft habe sich im zweiten Halbjahr 2022 stabilisiert, unterm Strich stand am Ende ein BIP-Minus von 2,1 Prozent. Heuer rechnet das WIIW mit einer Stagnation. Dem Minus in den von Importen abhängigen Sektoren (Automobile, Einzelhandel) stehe eine florierende Rüstungsindustrie gegenüber. Diese und die Neuausrichtung im Handel auf Asien verhinderten heuer wohl eine Rezession, sagtWIIW-Experte Vasily Astrov. Dennoch kämen den Kreml die sanktionsbedingten Ausfälle aus dem Energiegeschäft teuer zu stehen. Im ersten Quartal gingen die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft um 45 Prozent zurück, während die Ausgaben um 34 Prozent stiegen.

Dass Russland die Sanktionen dennoch relativ gut verkrafte, habe mit Schlupflöchern und Ausnahmen von Exportbeschränkungen zu tun, etwa für Düngemittel und Erdgas. Sanktionierte Güter aus dem Westen erhalte Russland über Drittstaaten, allerdings zu deutlich höheren Preisen. Zudem hätten sich erst 6 Prozent aller internationalen Unternehmen komplett aus Russland zurückgezogen, 38 Prozent bereiteten den Ausstieg vor, 16 Prozent hätten ihre Aktivitäten zurückgefahren. Österreich sei mit Russland noch immer relativ stark verflochten. Laut Astrov machen 65 Prozent der vor dem Krieg in Russland tätigen Unternehmen "business as usual", 15 Prozent hätten ihre Aktivitäten reduziert. Dass die wirtschaftliche Entkoppelung generell nur schleppend vorankommt, liege auch daran, dass Unternehmen in Bereichen tätig sind, die von Sanktionen ausgenommen sind. Das gelte etwa für die Niederlassungen westlicher Banken. Für die gebe es neben der ungünstigen Marktbedingungen auch rechtliche Hindernisse. Unternehmen aus "unfreundlichen" Staaten bräuchten für den Rückzug die Zustimmung einer Regierungskommission, die einen Preisnachlass von zumindest 50 Prozent des Marktwertes und zudem eine Ausstiegssteuer von 5 bis 10 Prozent verlange. In den Sektoren Finanzen, Treibstoffe und Energie sei ein Rückzug aus Russland grundsätzlich verboten, außer Präsident Wladimir Putin stimme ausdrücklich zu.