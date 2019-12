So läuft die Wirtschaft perfekt im Kreis: "Cradle to cradle" - von Wiege zu Wiege - heißt ein Industriemodell, das Abfall vermeiden will. Namhafte Firmen sind darauf aufmerksam geworden, darunter zahlreiche österreichische.

SN/73537087 Müll vermeiden reicht nicht, sagen die Verfechter der Kreislaufwirtschaft. Man müsse ganz anders denken.