Die Ölpreise steigen wieder

Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gestiegen. Am Markt steigen angesichts der Coronakrise die Erwartungen an eine zusätzliche OPEC-Förderkürzung. Die Rede ist von bis zu einer Million Barrel weniger pro Tag. Die Ölförderländer treffen sich diese Woche in Wien.

SN/bernhard schreglmann Auch das Tanken wird wohl bald wieder teurer.