Die Pandemie der Schulden

Die Staaten türmen im Kampf gegen das Virus rekordhohe Schuldenberge auf. Die niedrigen Zinsen machen die Last erträglich. Der Schuldenabbau wird dennoch kein Spaziergang.

Das Coronavirus zieht eine verheerende Spur um den Globus, und im Gefolge türmen sich riesige Schuldenberge auf, weil Staaten mit finanziellen Mitteln in historisch hohem Ausmaß gegen die Pandemie kämpfen. Das Ergebnis ist eine Pandemie der Schulden.

Was das Coronavirus in den öffentlichen Haushalten anrichtet, zeigt die Prognose des Internationalen Währungsfonds von Anfang Oktober. Demnach wird der öffentliche Schuldenstand heuer erstmals einen Sprung auf 101,5 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung machen, 2019 waren es noch 83 Prozent. Auch in ...