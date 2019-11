Die stärkste Jahreszeit für die Logistikbranche

Black Friday, Cyber Week und Weihnachten lassen nicht nur im Handel die Kassen klingeln. Der Trend zum Online-Kauf beschert auch den Paketdiensten eine Menge Arbeit und zusätzliches Geschäft.

Wenn sich Konsumenten rund um den Black Friday und im Vorfeld von Weihnachten online auf die Suche nach Schnäppchen und Geschenken machen, freut das nicht nur die Händler. Die starken Umsätze im Internet bringen mit sich, dass auch die Geschäfte der Paketbranche auf Hochtouren laufen.

Die Österreichische Post rechnet heuer mit 125 Millionen von ihr beförderten Paketen, davon entfällt mit 27 Millionen etwas mehr als ein Fünftel auf die Monate November und Dezember. Im Vorjahr wurden von den insgesamt 108 Millionen Paketen 21 Millionen im Geschäft vor und rund um Weihnachten transportiert.

Das Paketvolumen nehme schon ab Anfang November zu, sagt ein Sprecher der Post AG, "das spitzt sich dann gegen Monatsende und im Dezember zu". Und das Geschäft reiße auch nach dem 24. Dezember nicht ab, "dann kommen die Retouren und es werden die Gutscheine eingelöst". Daher gebe es auch noch rund um den Jahresbeginn und in den ersten beiden Jännerwochen erhöhtes Paketaufkommen.

Um das Zusatzgeschäft bewältigen zu können, stocke man sowohl in den Verteilzentren als auch in der Zustellung vorübergehend den Personalstand auf. Zu Spitzenzeiten beschäftige man bis zu 25 Prozent mehr Mitarbeiter, sagt der Post-Sprecher. Man greife dabei auf Leiharbeiter und Leasingkräfte zurück. Zudem stocke man die Fuhrpark für die Zustellung auf, arbeite auch mit Frächtern zusammen und schaffe in den Verteilzentren zusätzlichen Raum, um Engpässe zu verhindern.

Auch in Deutschland bescheren die Schnäppchenjäger der Paketbranche eine Menge zusätzliche Arbeit und Geschäft. So rechnet der Logistiker Hermes heuer mit 10 Prozent mehr Sendungen beim Black Friday und der anschließenden Cyber Week im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Mengen in dieser Woche könnten sogar höher sein als in der Zeit kurz vor Weihnachten. Beim Konkurrenten DPD war dies bereits 2018 der Fall - wenige Tage nach dem Black Friday lieferten Zusteller so viele Pakete aus wie sonst nie in dem Jahr.

Für die Paketbranche sind die Rabattschlachten kein Nachteil, weil sich das Weihnachtsgeschäft damit nach vorne verlagert. Diese Glättung mache es für einen Logistiker "operativ einfacher", sagt Melanie Kreis, Finanzvorstand der Deutschen Post. Gäbe es keinen Black Friday, wären die Paketberge in der Woche vor Weihnachten noch höher als ohnehin schon - und die Logistiker müssten noch mehr zusätzliche Saisonkräfte beschäftigen.

Das Problem für die Branche: Mehr Nachfrage heißt zwar mehr Umsatz, die Gewinnquote aber sackt ab. Denn um die Paketberge meistern zu können, müssen die Firmen Tausende zusätzliche Arbeitskräfte einstellen und wesentlich mehr Fahrzeuge auf die Straßen schicken. "Es ist nicht so, dass der Dezember, was die Profitabilität anbelangt, der beste Monat ist", sagt Post-Finanzvorstand Kreis. "Ganz im Gegenteil: Man muss da ein sehr, sehr großes Augenmerk haben, dass uns die Kosten nicht aus dem Ruder laufen."

Ein Sprecher der Deutschland-Tochter der französischen Post, DPD, spricht von einem Kraftakt. "Arbeitskräfte und Transportkapazitäten sind in den Wochen vor Weihnachten besonders knapp." Die Paketmengen seien nicht nur deutlich höher als sonst, sondern es gebe auch große Schwankungen beim Volumen einzelner Tage. "Die Zustellkosten steigen dadurch überproportional."

Doch das sei lang her, hebt eine Verbandssprecherin hervor: "Logistiker, Händler und Kunden haben dazugelernt." Der Onlinehandel und die Logistik seien gut vorbereitet auf den virtuellen Weihnachtsbummel der Verbraucher.

Und was bedeutet der Black Friday für die Belegschaft? "Die Arbeitsbelastung ist hoch, aber dank der Verdi-Tarifverträge hält sie sich in den richtigen Grenzen", sagt Uwe Köpke von der Dienstleistungsgewerkschaft. Überstunden würden aufgeschrieben. Sollten Vorgesetzte das nicht wollen, müssten Zusteller am Ende ihrer regulären Arbeitszeit Schluss machen und die übrig gebliebenen Pakete zurück ins Depot fahren. Sorgenfalten bekommt Köpke beim Blick auf die Post-Konkurrenz, die vor allem auf externe Dienstleister als Zusteller setzt, also nicht auf eigene Fahrer. Die Tarifbindung sei bei diesen Subunternehmern gering, moniert der Gewerkschafter. "Und wo es keine Tarifbindung gibt, kommt der Arbeitnehmer schlecht weg."

Quelle: SN-Wie, Dpa