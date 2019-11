Die Welt verbraucht zu viel Energie

Die Bemühungen zur Senkung der CO2-Emissionen reichen nicht aus, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, stellt die Internationale Energieagentur fest. Um den Verbrauch von Energie zu drosseln, müsse sie effizienter genützt werden.

Die Internationale Energieagentur (IEA) warnt in ihrem am Mittwoch vorgestellten "World Energy Outlook" davor, dass der Energieverbrauch und die Treibhausgas-Emissionen weiter zunehmen werden. Die IEA entwirft drei Szenarien, wie sich der Energiebedarf bis 2040 entwickelt. Dabei geht sie davon aus, dass die Weltbevölkerung bis dahin auf etwas mehr als 9 Milliarden Menschen steigt und die Weltwirtschaft im Durchschnitt um 3,4 Prozent pro Jahr wächst.

Was der aktuelle World Energy Outlook laut IEA-Chef Fatih Birol klar zeigt, ist, "dass es keine einzelne oder einfache Lösung gibt um das globale Energiesystem zu transformieren". Um nachhaltige Änderungen im Energieverbrauch zu erreichen, müssten viele Energieträger in allen Wirtschaftssektoren zusammenspielen, die Verantwortung, den Energiemix dahingehend zu ändern, liege vor allem bei den politischen Entscheidungsträgern, sagt Birol.

Im "Current Policies Scenario" zeigt die IEA-Studie auf, was passiert, wenn auf der Welt so weitergemacht wie bisher und es keinen Politikwechsel gibt. Dann nehme der Energiebedarf jährlich um 1,3 Prozent zu, bis zum Jahr 2040 bedeutet das eine Zunahme um rund 30 Prozent. Gleichzeitig würden auch die energierelevanten Emissionen ungebremst steigen.

Gehe man hingegen davon aus, dass die bisher angekündigten Maßnahmen zum Senken des Energieverbrauchs umgesetzt werden ("Stated Policies Scenario"), dann würde der Energieverbrauch pro Jahr um knapp 1 Prozent steigen und bis 2040 um rund ein Viertel höher liegen als derzeit. Allerdings könnte etwas mehr als die Hälfte dieses zusätzlichen Energiebedarfs durch erneuerbare Energien wie Photovoltaik gedeckt werden, ein weiteres Drittel durch Erdgas, schreiben die IEA-Experten in ihrem Bericht. Die Ölnachfrage würde ab 2030 abflachen und der Kohleverbrauch sogar zurückgehen.

Dennoch wären auch im Jahr 2040 noch immer hunderte Millionen Menschen ohne Stromversorgung, weil der Ausbau der Erneuerbaren Energien nicht ausreiche, um die Zunahme der Weltbevölkerung und das Wirtschaftswachstum zu kompensieren. Auch die vorzeitigen Todesfälle infolge von Luftverschmutzung blieben unverändert auf dem heutigen Niveau und die CO 2 -Emissionen würden weiter zunehmen.

Die Experten der IEA gehen davon aus, dass in diesem Szenario die Öl- und Gasproduktion der USA bis 2025 jene Russlands überholen würde. Bis 2030 würden die USA 85 Prozent des zusätzlichen Bedarfs an Öl abdecken und 30 Prozent des zusätzlichen Gasbedarfs. Gleichzeitig würde der Anteil der OPEC und Russlands an der gesamten Ölproduktion, der Mitte der 2000er-Jahre noch bei 55 Prozent lag auf 47 Prozent im Jahr 2030 sinken. Der Nahe Osten wird laut IEA auch 2040 noch der wichtigste Öllieferant für die Weltmärkte sein und Asien der größte Abnehmer mit einem Anteil von 80 Prozent.

Die IEA-Experten zeigen im "Sustainable Development Scenario" auf, was getan werden müsste, um die im Pariser Abkommen vorgesehene Eindämmung des globalen Temperaturanstiegs "deutlich unter 2 Grad Celsius" zu erreichen. Der wichtigste Hebel dafür sei eine effizientere Nutzung von Energie, nur wenn sich die deutlich erhöhe, werde der Energieverbrauch im Jahr 2040 niedriger sein als heute.

In diesem Szenario würde bis 2030 deutlich mehr Erdgas eingesetzt, der Verbrauch würde dann aber wieder sinken. Der Einsatz Erneuerbarer Energiequellen müsste stark steigen, im Gegenzug müsste der Verbrauch von Kohle drastisch reduziert werden. Zudem müsse sich die Weltwirtschaft weniger abhängig von Erdöl machen, der Ölverbrauch müsste im Jahr 2040 mit 65 Millionen Fass pro Tag auf das Niveau der frühen 1990er-Jahre zurückgeführt werden.