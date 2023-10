Die Weltwirtschaft schleppt sich dahin

Währungsfonds rechnet mit langsamer Erholung und mahnt strukturelle Reformen ein.

Die globale Wirtschaft erholt sich nur langsam und ungleichmäßig von den Schocks durch die Pandemie und Russlands Einmarsch in der Ukraine. Nachdem das weltweite Bruttoinlandsprodukt 2022 um 3,5 Prozent zulegte, rechnet man beim Internationalen Währungsfonds (IWF) heuer mit drei Prozent und 2024 mit 2,9 Prozent Wirtschaftswachstum. Damit wächst die Weltwirtschaft deutlich schwächer als im langjährigen Durchschnitt.

IWF-Chefvolkswirt Pierre-Olivier Gourinchas findet es allerdings bemerkenswert, dass die globale Wirtschaft angesichts dieser widrigen Umstände, den kriegsbedingten Verwerfungen der Energie- und Nahrungsmittelmärkte sowie einer noch nie dagewesenen Straffung der Geldpolitik zur Bekämpfung der hohen Inflation überhaupt noch wachse, und nicht zum Stillstand gekommen ist. Die Erholung verlaufe regional jedoch sehr unterschiedlich, für die USA und aufstrebende Volkswirtschaften wurden die Prognosen leicht hinaufgesetzt. Dagegen haben sich die Aussichten für den Euroraum und China leicht verschlechtert. Insgesamt deuteten die Prognosen auf eine sanfte Landung der Weltwirtschaft bei nur leichten Anstiegen der Arbeitslosigkeit und gleichzeitiger Reduktion der Inflation hin, sagte Gourinchas am Dienstag bei der Jahrestagung von IWF und Weltbank in Marrakesch.

Der Anstieg der Verbraucherpreise soll nach 9,2 Prozent 2022 heuer auf 5,9 Prozent sinken und sich 2024 auf 4,8 Prozent verlangsamen. Die Kerninflation ohne schwankungsanfällige Energie- und Lebensmittelpreise bilde sich ebenfalls zurück, allerdings langsamer als die Verbraucherpreise. 2025 dürften die meisten Länder laut IWF zu ihren Inflationszielen zurückkehren.

Die strafferen Regeln für die Kreditvergabe lasteten auf den Wohnungsmärkten und auf den Investitionen. Das treffe Länder mit einem höheren Anteil variabel verzinster Kredite oder mit Haushalten, die nicht auf Ersparnisse zurückgreifen können, stärker. In vielen Länder nehme die Zahl der Unternehmensinsolvenzen zu, sie liege aber auf historisch niedrigem Niveau.

Risiken für die Prognose sind laut IWF eine Vertiefung der Immobilienkrise in China, aber auch starke Schwankungen der Preise für Rohstoffe als Folge der geopolitischen Spannungen, sowie für Lebensmittel, abhängig vom weiteren Verlauf des Krieges in der Ukraine. Dazu komme, dass finanzielle Puffer zum Abfedern neuer Schocks in vielen Ländern aufgrund der stark gestiegenen Verschuldung kleiner geworden sind. Mit Sorge sieht der IWF insbesondere das größer werdende Defizit in den USA. Die Puffer wieder aufzufüllen, ist für Gourinchas sei eine der wichtigsten Aufgaben für die Politik in vielen Ländern. Sie sollte beispielsweise Energiehilfen zurücknehmen, vulnerable Gruppen aber weiter unter stützen.

Angesichts der Mischung aus hohen Zinsen, schwachem Wachstum und geringerem fiskalischen Spielraum seien strukturelle Reformen unumgänglich. Dabei sollten die Länder aber keine politischen Maßnahmen setzen, die den internationalen Handel verzerren. Und sie sollten eine geoökonomische Fragmentierung tunlichst verhindern, um den Fortschritt zu einem geteilten Wohlstand nicht zu bremsen.