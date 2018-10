Die Weltwirtschaft am Wendepunkt

Das Wirtschaftswachstum lässt nach, nur in den USA hält der Präsident den Boom am Laufen. Aber die Notenbank wird ihn mit höheren Zinsen bremsen müssen. Das verheißt nichts Gutes für eine Welt mit Schulden auf Rekordniveau.

Alle drei Jahre findet die Jahresversammlung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) nicht an deren Sitz in Washington, sondern einem Mitgliedsland statt. Dass es diesmal die Insel Bali ist, die zu dem kürzlich von einem Tsunami heimgesuchten Indonesien gehört, ist Zufall. Aber die Wetterkapriolen passen gut in das aktuelle Bild der Lage der Weltwirtschaft. Die steht zehn Jahre nach Ausbruch der Banken- und Finanzkrise und der folgenden tiefsten Rezession seit den 1930er-Jahren deutlich besser da. Aber gegenüber der IWF-Jahrestagung 2017, bei der die Sonne der Hochkonjunktur schien und sich die Teilnehmer über das stärkste Wachstum seit 2008/09 freuen konnten, hat sich die Lage stark eingetrübt. Die Risiken für die Weltwirtschaft sind deutlich gestiegen, es ziehen allmählich dunkle Wolken am Konjunkturhimmel auf.