Die Zukunft der Luftfahrt - Ab 2035 mit Wasserstoff

Airbus tüftelt an abgasfreien Antrieben. Doch der Traum vom grünen Fliegen steht und fällt mit der nötigen Infrastruktur.

Die Coronapandemie war ein tiefer Einschnitt für die globale Luftfahrt. Mittlerweile ist die Branche wieder in einen langfristigen Wachstumskurs eingeschwenkt. Aktuelle Prognosen gehen von einem Bedarf von knapp 40.000 Flugzeugen in den nächsten 20 Jahren aus. Lediglich 7700 davon sind heute schon im Einsatz, weitere 15.250 Flugzeuge werden in diesem Zeitraum ausrangiert und durch neues Fluggerät ersetzt werden. Und knapp 25.000, mehr als die Hälfte der Flugzeuge, die Anfang der 2050er-Jahre im Einsatz sein sollen, werden heute erst gebaut oder ...