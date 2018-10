Diesel-Nachrüstung könnte nächstes Jahr starten

In der Debatte um die technische Nachrüstung älterer Dieselautos wollen deutsche Zulieferer schon bald erste Abgasreinigungssysteme anbieten. "Ich denke, dass wir schon Anfang nächsten Jahres die ersten Modelle an dem Markt bringen können", sagte der Geschäftsführer des Katalysatoren-Herstellers Oberland Mangold, Hubert Mangold, am Donnerstag.

SN/APA (dpa)/Marijan Murat Jetzt werden die Lehren aus dem Diesel-Skandal gezogen