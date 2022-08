Digitale Nomaden: Nach dem Zoom-Call geht's zum Surfen

Die Pandemie hat das digitale Nomadentum explodieren lassen. Thailand und das indonesische Inselparadies Bali sind besonders beliebt.

Auf den ersten Blick sieht das Büro der Firma Outpost auf Bali nicht wie ein Arbeitsort aus: Am Pool sonnt sich eine junge Frau. Nicht weit davon hat sich eine Runde mit Laptops zusammengefunden. "Seit die Covid-Reisebestimmungen nachgelassen haben, erleben wir eine explosionsartige Zunahme bei der Anzahl digitaler Nomaden", sagt Outpost-Mitgründer David Abraham. Die Firma spricht Menschen an, die vorübergehend in einem anderen Land leben und von dort aus "remote" arbeiten wollen.

Bali ist der globale Hotspot

