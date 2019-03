Digitalsteuer auf Eis, Aktiensteuer aufgetaut

Die 28 EU-Finanzminister können sich auf keine einheitliche Linie bei der Onlinewerbesteuer einigen und warten jetzt auf globale Lösung.

Vor gut eineinhalb Jahren wollten die EU-Finanzminister so rasch wie möglich eine stärkere Besteuerung der Internetriesen wie Google, Amazone & Co durchsetzen. Weil eine Einigung auf Ebene der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) lange braucht, sollte in der EU übergangsweise eine Umsatzsteuer für die Online-Giganten eingeführt werden.

Am Dienstag haben die gleichen Finanzminister bei ihrem Treffen in Brüssel die Idee wieder auf Eis gelegt. Länder wie Irland, Dänemark und Schweden sperren sich weiter dagegen, in Steuerfragen braucht es aber Einstimmigkeit. Nun soll eine internationale Lösung abgewartet werden. Von der rumänischen Ratspräsidentschaft hieß es, das Vorhaben werde nur aufgegriffen, wenn "bis Ende 2020" auf weltweiter Ebene keine solche Steuer vereinbart wird. bis dahin werde man sich darauf konzentrieren, eine gemeinsame EU-Position zu finden.

Enttäuscht von der neuerlichen Nicht-Einigung zeigte sich Finanzminister Hartwig Löger. Auch er hatte während Österreichs EU-Ratsvorsitz einen Kompromiss für eine solche Steuer versucht. Sie sollte für Digitalkonzerne ab einem Jahresumsatz von 750 Mill. Euro sowie und 50 Mill. Euro Online-Umsatz gelten und sowohl Werbung als auch Verkauf von Nutzerdaten berücksichtigen. Am Dienstag ging es nur noch um eine Umsatzabgabe von drei Prozent auf Online-Werbung, wie sie Österreich aber auch Frankreich ab nächstem Jahr nun auf nationaler Ebene einführen.

"Es ist schade, dass wir nicht in der Lage sind uns auch nur auf einen gemeinsame Minimalposition zu einigen", sagte er nach der Sitzung. Das sei "eine traurige Stunde", weil eine EU-Linie auch notwendig für die internationale Debatte sei. Mehr als die Hälfte der EU-Länder könnte nun eigene Schritte setzen. Auch der französische Finanzminister Bruno Le Maire sprach von einer "einer verpassten Chance". Zugleich verteidigte er seine Steuerpläne gegen Kritik aus den USA. Der US-Beauftragten für internationale Steuerfragen, Chip Harter droht mit einer Beschwerde bei der WTO gegen die Digitalsteuer, weil sie "hochgradig diskriminierend für multinationale Konzerne" sei. Frankreich sei "ein freier und souveräner Staat, der über seine Besteuerung entscheidet", konterte Le Maire. Die US-Drohung stelle die Einführung in seinem Land "absolut nicht in Frage".

Bewegung gibt es laut Löger bei der umstrittenen Finanztransaktionssteuer bzw. der von Deutschland und Frankreich ausgearbeiteten Schmalspur-Variante. Berlin und Paris haben im Herbst eine reine Aktiensteuer vorgeschlagen, die auch als einnahmequelle für das geplante Eurozonen-Budget dienen sollte.

Die Gruppe der zehn bisher interessierten Länder will diesen Plan in den nächsten Monaten konkret diskutieren, so Löger, der weiter eine deutlich breitere Steuerbasis will. Deutschlands Finanzminister Olaf Scholz sagte, man mache bei dem Thema große Fortschritte. Eine Verständigung sei "in Sichtweite".