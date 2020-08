Dimension um Wirecard wird immer größer

Bilanzbetrug, Verdacht auf Geldwäsche, ein Ex-Geheimdienstkoordinator und ein früherer Minister als Lobbyist sowie offene Fragen zu einer Reise der deutschen Kanzlerin: Die Dimension des Skandals um den Zahlungsdienstleister Wirecard, an dessen Spitze Österreicher standen, wird immer größer - und die politische Aufarbeitung in Deutschland fängt gerade erst an.

SN/APA (dpa)/Peter Kneffel Die politische Aufarbeitung fängt gerade erst an