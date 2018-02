Dow Jones mit stärkstem Punkteverlust seiner Geschichte

Die New Yorker Aktienbörse hat am Montag die Talfahrt vom Wochenschluss beschleunigt und erneut tiefrot geschlossen. An der Wall Street scheinen damit die Sorgen um eine schnellere Zinswende immer mehr um zu belasten.

SN/APA/AFP/BRYAN R. SMITH Rote Zahlen – an der New Yorker Börse ging es am Montag rasant bergab.