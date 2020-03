Dow schließt 11,37% fester - Stärkster Handelstag seit 1933

Die US-Börsen haben am Dienstag mit historischen Kursgewinnen geschlossen. Der Dow Jones stieg um 11,37 Prozent auf 20.704,91 Punkte. Damit verzeichnete der Aktienindex prozentuell betrachtet den stärksten Handelstag seit 1933. Außerdem stieg der Index erstmals an einem Tag um über 2.000 Punkte und verbuchte damit in Punkten gerechnet den größten Gewinn seiner Geschichte.

SN/APA (AFP)/ANGELA WEISS Aufsehenerregende Zahlen aus New York