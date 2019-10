Draghi beschwört zum Abschied Einheit des EZB-Rats

Der scheidende EZB-Chef Mario Draghi hat nach jüngsten Differenzen im Führungsgremium der Notenbank die Einheit der Währungshüter beschworen. "Was den EZB-Rat eint, war immer und wird immer viel stärker sein, als irgendetwas, das ihn spalten könnte", sagte er am Montag auf einem Festakt in der EZB-Zentrale in Frankfurt zu seinem Abschied.

An der Veranstaltung nahmen auch Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Staatschef Sergio Mattarella teil. Draghi hatte im September noch einmal ein großes geldpolitisches Feuerwerk gezündet und ein umfassendes Stützungspaket für die Wirtschaft angeschoben. Der deutsche Notenbankchef Jens Weidmann und mehrere weitere Währungshüter hatten Teile des Bündels offen kritisiert.

Merkel dankte Draghi für seinen Einsatz für die Stabilität und die Weiterentwicklung des Euroraumes. "Du hast den Euro durch unruhige See navigiert", sagte Merkel bei der Veranstaltung in Frankfurt. Draghi habe den Euroraum erfolgreich durch die Euro-Schuldenkrise geführt, die Unabhängigkeit der EZB bewahrt und die Währungsunion gestärkt, so Merkel. Die Krise habe neue Antworten verlangt. Eine sei die Schaffung einer europäischen Bankenunion gewesen mit der Bankenaufsicht bei der EZB.

Noch EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker lobte Draghi in den höchsten Tönen. "Mario Draghi war ein herausragender Zentralbankpräsident. Ein echter Maestro der europäischen Geldpolitik", schrieb Juncker auf Twitter. Draghi sei es gelungen, mit wenigen Worten - "Whatever it takes" - Ruhe und Zuversicht zu verbreiten.

Der Italiener scheidet Ende des Monats nach acht Jahren aus dem Amt. Im November übernimmt die Französin und ehemalige Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, das Ruder. Lagarde sieht Draghi als Vorbild für ihr künftiges Engagement an der Spitze der EZB. Er habe stets das Mandat der Preisstabilität hochgehalten und zudem dazu beigetragen, dass der Euro so populär wie nie zuvor sei. Sie sagte auf der Abschiedsveranstaltung in Frankfurt an Draghi gerichtet: "Ihr Erbe ist für uns die Herausforderung, weiter in Ihrem Sinne zu wirken mit Weisheit, Entschlossenheit und Engagement." Sie betonte, es gehe auch ihr darum, den Euro "für die Bürgerinnen und Bürger der Union" zu stärken.

Quelle: Apa/Ag./Dpa