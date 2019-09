Draghi dürfte vor Amtsende noch einmal in die Vollen gehen

EZB-Präsident Mario Draghi dürfte auf den letzten Metern seiner Amtszeit noch einmal ein großes geldpolitisches Feuerwerk zünden. Ökonomen gehen davon aus, dass der EZB-Rat auf seiner Zinssitzung am Donnerstag in Frankfurt die bereits sehr offenen Geldschleusen noch weiter aufreißen wird. Erwartet wird ein ganzes Bündel an Schritten zur Stützung der Konjunktur.

SN/APA (AFP)/DANIEL ROLAND Draghi dürfte zahlreiche Konjunktur-Maßnahmen gebündelt haben