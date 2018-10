Drastische Reduktion: 40 Prozent weniger CO2

Das EU-Parlament hat bei den Abgaswerten die Latte für Europas Autobauer hoch gelegt. Nächste Woche sind die Umweltminister am Wort.

Die deutsche Autoindustrie kämpft noch mit den Nachwehen des Dieselskandals wegen gefälschter Abgaswerte. Die Mehrheit der EU-Abgeordneten lässt das offenbar kalt. Das EU-Parlament sprach sich am Mittwoch in Straßburg für eine weitere drastische Reduktion des Kohlendioxidausstoßes von Autos aus. Konkret sollen die CO 2 -Emissionen von Neuwagen bis 2030 um 40 Prozent sinken - verglichen mit den 95 Gramm im Durchschnitt der Neuwagenflotte, den die Hersteller Ende 2020 erreichen müssen. Der europäische Durchschnittswert liegt derzeit bei 118,5 Gramm. Außerdem sollen die Autobauer bis zum Jahr 2030 mindestens 35 Prozent Fahrzeuge mit geringem oder keinem CO 2 -Ausstoß verkaufen - also Hybrid- oder Elektroautos.