Durchsuchungen bei C&A in Deutschland nach Betrugs-Vorwurf

Nach dem Vorwurf des Kurzarbeitergeld-Betrugs gegen C&A in Deutschland Ende Mai haben der Zoll und die Bundesagentur für Arbeit (BA) mehrere Büros des Modekonzerns in Düsseldorf und Hannover durchsucht. Das berichtete am Freitag das Magazin "Business Insider".

SN/APA (dpa)/Robert Michael Coronavirus-bedingte Teilsperre in C&A-Filiale in Dresden