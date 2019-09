E-Auto um 10.000 Euro laut Renault-Chef in unter fünf Jahren

Renault-Chef Thierry Bollore erwartet, dass in Europa in wenigen Jahren ein Elektroauto um 10.000 Euro zu haben sein wird. "Wir arbeiten daran. Und es wird weit weniger als fünf Jahre dauern, bis ein solches Auto in Europa auf den Markt kommt", sagte er dem "Handelsblatt" vom Montag. "Die Preise für Elektroautos müssen dramatisch sinken, das ist eine Notwendigkeit", sagte Bollore weiter.

SN/APA (AFP)/ADEK BERRY Noch sind Elektroautos ein oftmals teures Nischenprodukt