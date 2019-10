E-Zigarettenfirma Juul wird für Marlboro zum Milliardengrab

Der Einstieg bei der umstrittenen E-Zigarettenfirma Juul wird für den US-Tabakriesen Altria (Marlboro) zum Debakel. Der Konzern teilte am Donnerstag mit, den Wert der Investition in seiner Bilanz um 4,5 Mrd. Dollar (4 Mrd. Euro) nach unten korrigiert zu haben. Mit den Abschreibungen reagiert der Konzern auf die Krise rund um Todesfälle in Verbindung mit dem Produkt.

SN/APA (dpa)/Fabian Strauch Die E-Zigarettenfirma Juul hat ein Imageproblem