Easyjet will 4500 der 15.000 Stellen streichen

Die britische Billigairline Easyjet will wegen der Coronakrise tausende Arbeitsplätze streichen. Rund 30 Prozent und damit rund 4.500 der etwa 15.000 Jobs bei der Airline stehen auf der Kippe, wie das Unternehmen am Donnerstag in Luton bei London mitteilte.

SN/APA (AFP)/JOHN MACDOUGALL Auch Easyjet leidet unter Coronakrise